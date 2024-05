Das hilft wirklich gegen Nacktschnecken

Diese scheinbar schnelle Lösung bringt allerdings zahlreiche Nachteile. Beim Schneckenkorn handelt es sich um ein Gift – nehmen es andere Tiere zu sich, verenden sie ebenfalls. Und damit werden wichtige Helfer im Kampf gegen die Schneckenplage eliminiert. So macht sich zum Beispiel die Weinbergschnecke über das Gelege der Nacktschnecken her und der Tigerschnegel attackiert die Schnecken, wenn er sein Revier verteidigt. Aber auch auf den Speisezetteln von Blindschleichen, Igel, Erdkröten sowie Vögeln stehen die Eier sowie die Nacktschnecken selbst. In einem naturnah angelegten Garten herrscht zwischen Schädlingen und Nützlingen ein Gleichgewicht.