Vor der EM herrscht noch fehlende „Europhorie“

Während Graz heuer den Meister der Bundesliga und auch der zweiten Liga stellt und die ganze Stadt in einen wochenlangen Freudenrausch verfiel, herrscht in Wien große Dürre. Der SK Rapid Wien stolperte sich mit einem akzeptablen Finish noch auf den vierten Platz und zog damit in den Europacup ein. Der Wiener Austria gelang das nach einem Horror-Frühling sogar noch als Tabellenachter von zwölf Teams – dem großzügigen Play-Off-System der Liga sei Dank. Alles keine würdigen Ergebnisse für Teams aus einer Zwei-Millionen-Metropole, was auch den Fans in meinem Freundeskreis klar ist. „Seit Jahren dümpeln wir irgendwo im Mittelfeld herum“, ärgert sich ein Rapid-Fan, der sein Team seit Jahrzehnten verfolgt, „die Vereine aus kleineren Städten in den Bundesländern ziehen sportlich und finanziell an uns vorbei und nichts scheint sich zu bessern.“