Weißhaidinger macht großen Schritt Richtung Finale

Mit dieser ausgezeichneten Platzierung machte er einen wichtigen Schritt zur Teilnahme am Finale der Diamond League in Brüssel am 13./14. September. Zum Diamond-League-Auftakt 2024 hatte der Oberösterreicher – bedingt durch Magenprobleme – in Marrakesch mit 64,44 m nur den achten Platz geholt. Derzeit hält er im Ranking mit sechs Punkten den vierten Platz.