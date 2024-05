Irre! Neymar sticht Teamkollegen die Reifen auf

Was passiert war: Lodi, Landsmann von Neymar und Linksverteidiger bei Al-Hilal in Saudi-Arabien, erlaubte sich in der Kabine seines Klubs einen kleinen Spaß mit dem aktuell verletzten Offensiv-Zauberer, indem er dessen Schuhbänder verknotete. Ein womöglich infantil zu bewertender, aber harmloser Streich.