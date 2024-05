Frauenleiche zufällig gefunden: Zeugen gesucht

Durch puren Zufall haben Polizisten am Mittwochabend in Deutschland die Leiche einer 63-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Ein Verdächtiger sei bereits festgenommen worden, teilte die Exekutive am Donnerstag mit. Die Spurensicherung in dem Haus sei bereits abgeschlossen worden. Nun sollen Anwohner und mögliche Zeugen befragt werden.