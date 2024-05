Frau (20) von „Ex“ in Wien mit Machete bedroht!

Gleich zwei Frauen mussten am späten Mittwochabend in Wien die Hölle durchleben. In Döbling wurde eine 52-Jährige von ihrem Ehemann mit einem Messer bedroht, in Favoriten zückte ein 21-Jähriger eine Machete und bedrohte damit seine Ex-Freundin (20). Beide Männer wurden festgenommen.