Luxusgut Orangensaft: Darum explodieren die Preise

Corona, der Ukraine-Krieg, Energiekrise – all das machte das Einkaufen in den letzten Monaten zum kostspieligen Vergnügen. Vor allem die Preise für Orangensaft explodierten in letzter Zeit. Der Gründe dafür liegen aber ganz woanders als erwartet. Krone+ ging dem Phänomen auf die Spur.