Edmonton gleicht in der Serie gegen Dallas aus

Die Oilers lagen nach sechs Minuten bereits mit zwei Toren zurück, doch Ryan McLeod (14.), Evan Bouchard (17.), Mattias Janmark (35./SH), Leon Draisaitl (36.) und Mattias Ekholm (59./EN) drehten das Spiel für die Kanadier. Draisaitl erzielte sein zehntes Tor in den Play-offs, womit der Deutsche hinter Teamkollege Zach Hyman die zweitmeisten Tore in der NHL erzielt hat. Draisaitl ist der erste Oilers-Spieler seit Esa Tikkannen in den Jahren 1990 und 1991, der in zwei Play-off-Spielzeiten hintereinander mindestens zehnmal getroffen hat.