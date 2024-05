Starkes Lebenszeichen des stationären Handels

Was im Umkehrschluss auch bedeutet: Rund 30 Millionen Euro an Umsätzen flossen vom Internet in den stationären Handel. „Da sieht man, wie sehr schon kleine Veränderungen im Kaufverhalten Einfluss haben auf unsere lokale Wirtschaft“, erklärt Carina Pollhammer, Obfrau der Sparte Handel in der Vorarlberger Wirtschaftskammer.