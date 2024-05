Nach Todessprung wird nach Brandursache gesucht

Beißender Brandgeruch liegt am Tag nach dem verheerenden Feuer mit einem Toten über dem Rohrbacher Zentrum. Während im vorderen Teil des Stadtplatzes schon wieder reges Treiben herrscht, sind im rückwärtigen hinter Absperrbändern noch zahllose Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Brandsachverständige im Einsatz. Doch was ist geschehen? In der Nacht zum Mittwoch heulten um 1.50 Uhr die Sirenen, die Feuerwehr wurde zu einem Wohnhausbrand mitten im Herz der Bezirkshauptstadt gerufen. „Als wir am Brandort eingetroffen sind, sind schon mehrere Zimmer im zweiten Stock in Vollbrand gestanden“, sagt Martin Wakolbinger, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Rohrbach. Sofort wurde Alarmstufe 3 ausgelöst, 13 Feuerwehren mit rund 250 Kameraden hat man alarmiert.