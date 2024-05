Stöckl: „Ich war lange genug in Cheftrainer-Rolle“

Olympia-Gold 2018 war ein Höhepunkt

Der Hobby-Musiker konnte in dieser Zeit mit seinen Sportlern alle Trophäen, die es im Skispringen gibt, gewinnen: „Es gab so viele schöne Momente, Olympia-Gold 2018 in Pyeongchang im Mannschaftsbewerb war aber echt fantastisch.“