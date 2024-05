Paris und Berlin kündigen Waffen-Partnerschaft an

Gemeinsam mit weiteren Partnern planen Paris und Berlin eine „langfristige, umfassende und inklusive Zusammenarbeit im Bereich weitreichender Abstandswaffen“, heißt es in einer Erklärung nach einem Treffen des deutsch-französischen Verteidigungsrats in Meseberg (Brandenburg), die in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht wurde.