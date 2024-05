Kiew darf auch Ziele in Russland angreifen

Das französische Staatsoberhaupt will der Ukraine das Angreifen von Stellungen in Russland ermöglichen. „Wir müssen ihnen erlauben, militärische Stützpunkte zu neutralisieren, von denen aus Raketen abgeschossen werden“, sagte Macron am Dienstag in Meseberg. Andere Ziele seien jedoch tabu. Macron und Scholz schlossen nicht aus, dass die Ukraine dabei auch vom Westen gelieferte Waffen verwenden darf.