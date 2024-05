Corona-Antigentests bleiben kostenpflichtig

Streit ums Geld

Seitens der Sozialversicherung sieht man die Schuld dafür bei der Ärztekammer: Die Kammer habe 25 Euro pro Test gefordert. „Das finden wir unverhältnismäßig, weil die Antigentests nicht wahnsinnig teuer sind und weil der Zeitaufwand nicht so groß ist“, so eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Acht Euro wäre das Angebot gewesen. Plus – wenn der Test positiv ist und es zu dieser Paxlovid-Verordnung kommt – 17 Euro dazu. Dann wären sie auf die 25 Euro gekommen.“