Deutsche (35) attackierte Polizist mit Axt

In Handschellen wird die ehemalige Pflegerin von Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal geführt. Zu den Vorwürfen des Staatsanwaltes will sich die 35-Jährige nicht äußern. „Ich kann mich nicht daran erinnern“, sagt sie. Und darum geht es. Am 11. April alarmiert ein Wildpinkler gegen 1.30 Uhr die Polizei und meldet eine unheimliche Begegnung mit einer Frau auf dem fremden Grundstück. Diese sei in eine Wolldecke gewickelt gewesen und hätte ihn beim Verrichten der Notdurft angestarrt. Die Unheimliche soll eine Dogge dabeigehabt haben. Als die Beamten kurz darauf eintreffen und die Frau auffordern, den Hund anzuleinen, eskaliert die Situation. „Willst Du gleich eine aufs Maul oder später?“, kontert die 35-Jährige und watscht daraufhin einen Beamten ab. Es kommt zum Gerangel und beide kugeln eine Böschung und eine zwei Meter hohe Mauer hinunter.