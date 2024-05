Dallas Stars gehen bei Edmonton Oilers in Führung

Die Dallas Stars haben im Western-Conference-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Montag (Ortszeit) gegen die Edmonton Oilers mit 5:3 gewonnen und in der „best of seven“-Serie auf 2:1 gestellt. Überragender Mann der Stars war Jason Robertson, der zum ersten Mal in seiner Play-off-Karriere einen Hattrick erzielte.