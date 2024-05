Von Tratzberg über Neundau: Jetzt neues Buch lesen

Amalthea-Verlagsleiterin Katarzyna Lutecka und „Seitenblicke“-Chefin Ines Schwandner begrüßten gemeinsam mit den beiden Neo-Autoren die Gäste in den Verlagsräumlichkeiten am Montag. Noch bevor es losging, spielte ADABEI ein bisschen Mäuschen und konnte erfahren, dass „auf ,Herrschaftszeiten‘ schon bald ein neues Format, nämlich mit Klöstern, folgen wird“, so Spiegelfeld und Pusch. Mehr als ein Arbeitstitel für die Sendung ist der Name „Herrgottszeiten“. . .