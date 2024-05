Segelflug-Kapitän „parkte“ Maschine im Weizenfeld

Auto „schleppte“ Flieger ab

Also entschied sich der Pilot für eine geplante Außenlandung auf einer Wiese beziehungsweise in einem Feld. Der Pilot landete schließlich das Segelflugzeug sicher im Bereich Nußdorf am Attersee. Bei der geplanten Außenlandung streifte das Flugzeug mit einer Tragfläche die Weizenähren im Feld und drehte sich schließlich um 110 Grad, wo es – augenscheinlich unbeschädigt – liegen blieb. Beide Insassen blieben bei der Landung unverletzt. Der Grundbesitzer wurde verständigt und der Flieger wurde per Auto abgeholt.