Statt Radstreifen bald 30er-Zone am Atterseeufer?

Realisierung schon an dem kommenden Jahr möglich

Schon jetzt gebe es in Weißenbach vor der Abzweigung nach Bad Ischl einen 30er, in Weyregg im Sommer einen 40er. Vorgeschlagen werden die Beschränkungen von Sachverständigen, die Gefahrenstellen analysieren und auch in Unfallzahlen im Blick haben. Laut Land ist eine Realisierung ab dem kommenden Jahr denkbar.