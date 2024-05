Bürgermeister landet wieder im Verschwörer-Sumpf

Nun ordnete Zimmer dem Amtsleiter an, eine Mail mit fragwürdigem Inhalt an alle Gemeinderäte weiterzuleiten. In dem Schreiben wird vor einer enormen Bedrohungslage gewarnt und auf weitere Infos im Internet hingewiesen. Wer die Seite anklickt, bekommt absurdeste Verschwörungstheorien zu Corona und der Manipulation von Menschen und Politikern geboten.