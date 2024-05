„König“ schlittert in einen Millionen-Konkurs

Wie der KSV berichtet, wurde am Montag über das Vermögen der Firma „König GmbH & Co KG“ ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Von der Pleite des Rankweiler Unternehmens sind 361 Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten der Schuldnerin belaufen sich auf rund 21,3 Millionen Euro.