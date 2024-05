„Fälscher-König“ legt im Urlaub Lebensbeichte ab

Wegen schweren Betrugs wurde Robert Driessen im Sommer 2015 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Großteils saß der Fälscher in Stuttgart in Deutschland in Haft – die letzten acht Monate dann in seiner Heimat Niederlande. Nach zwei Jahren und acht Monaten wurde er wegen guter Führung entlassen.