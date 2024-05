Sind Sie mit der Schule Ihrer Kinder zufrieden?

Nach zahlreichen Vorfällen an einer steirischen Mittelschule, darunter Drogenmissbrauch sowie gewalttätige Auseinandersetzungen unter Schülern, wurde nun ein Lehrer nach einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft suspendiert. Der Pädagoge wird verdächtigt, in Zusammenhang mit Pädophilie zu stehen. Inzwischen sieht sich die Mittelschule einer regelrechten Flut an Abmeldungen ausgesetzt. Würden Sie Ihre Kinder auf solch eine Schule gehen lassen?