Salzburg-Klage abgewiesen! Amstetten erleichtert

Amstetten befindet sich nach einer völlig verkorksten Saison mit nur 16 Punkten eine Runde vor Schluss abgeschlagen am Tabellenende, die sieben Zähler davor liegenden Grazer gehen fix als sportlich Vorletzter über die Ziellinie. Dornbirn ist Liga-14., bekleidet daher aus aktueller Sicht auch sportlich einen der drei Abstiegsränge, könnte diesen allerdings am Samstag noch verlassen. Trost wäre das sicher keiner. Die Vorarlberger hatten bereits am Donnerstag die Info erhalten, dass ihr dritter Anlauf auf eine Liga-Zulassung wenig überraschend abgelehnt wurde.