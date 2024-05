Aus! DSV Leoben verliert seinen Profi-Status

Aus, vorbei! Die letzten Hoffnungen des DSV Leoben auf einen Verbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga sind am Freitag vor dem Ständig Neutralen Schiedsgericht geplatzt. Dem Traditionsverein, gerade erst von „unten“ nach „oben“ durchmarschiert, wurde die Zulassung verweigert. Damit hält Abstiegskandidat Sturm II am grünen Tisch die Klasse.