Dieb versteckte gestohlene Beute in seinem Schuh

Mehr als 1000 Euro

Beim Halt des Zuges in Altmünster wurde der 61-Jährige dann von einer Polizeistreife kontrolliert. Abermals bestritt er den Tatvorwurf. Allerdings: Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in einem Schuh des Welsers die gestohlenen Banknoten, in seinem Rucksack zudem das Münzgeld.