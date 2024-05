Web-Betrüger locken mit Rückzahlungsversprechen

E-Mails im Namen der Gesundheitskasse

Anders schaut es bei Verständigungen aus, die angeblich von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt werden und derzeit wieder vermehrt in den Postfächern von Versicherten landen. „Ich habe eine E-Mail bekommen, in der mir die Rückzahlung von 2539 Euro ankündigt wurde“, wunderte sich ein Tiroler (72). Der Mann rief bei der ÖGK an, wo man ihm schließlich erklärt hat, dass er auf keinen Fall auf den beigefügten Link klicken oder persönliche Daten bekannt geben soll.