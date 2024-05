Wenn einstige Feinde Freundschaft verbindet

Das heutige Stabsbataillon 7 ist mit seinen Kompanien in Klagenfurt, Bleiburg sowie in Graz beheimatet. Es stellt die Führung, Versorgung, Materialerhaltung und ABC-Abwehraufgaben im In- und Ausland sicher und ist auch für die Ausbildung des Kadernachwuchses verantwortlich.