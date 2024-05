Sportclub bittet zum letzten Tanz im alten Stadion

Am Freitagabend wird in Hernals kein Auge trocken bleiben. Zum letzten Mal wird eine Herren-Kampfmannschaft des WSC – die Damen sind am Samstag noch im Einsatz – ein Meisterschaftsspiel auf dem altehrwürdigen Platz bestreiten, bevor dieser ab Juni abgerissen und neu gebaut wird. Die Karten für den letzten Tanz an der Alszeile sind heiß begehrt.