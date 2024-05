Burgenländisches Rezept gegen Kassenärzte-Mangel

Ambulatorium bei Klinik Güssing ist in Planung

Konkret soll in Güssing über die Gesundheit Burgenland ein Erstversorgungsambulatorium errichtet werden, in dem diese zwei Kassenstellen – und möglicherweise auch andere Mangel-Fächer - angesiedelt sein sollen. Ein entsprechender Antrag wurde in der Zielsteuerungskommission bereits eingebracht. „Diese zwei Kassenstellen werden jetzt ausgeschrieben. Wir bereiten mit Hochdruck die nötigen baulichen Maßnahmen vor. Damit es aber möglichst rasch zu einer spürbaren Verbesserung für die Bevölkerung kommt, werden wir für eine Überbrückungslösung entweder in der Klinik Güssing oder in Form eines Containers sorgen. Das soll spätestens bis Ende dieses Jahres umgesetzt sein“, macht Doskozil klare zeitliche Vorgaben. In Sachen Tarifgestaltung verwies man hingegen noch auf laufende Gespräche.