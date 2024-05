Jugendliche hielten nachts Wiener Polizei auf Trab

Teenies wollten Mountainbikes klauen

Zum nächsten Einsatz, bei denen Jugendliche ihre Finger im Spiel hatten, kam es am späten Abend in Wien-Margareten. Polizisten wurden in die Vogelsanggasse gerufen, weil Anrainer vier Teenies beobachtet hatten, wie diese versuchten, mit einem Winkelschleifer das Fahrradschloss eines Mountainbikes zu durchtrennen. Sofort wurden die Banditen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an ihrem Vorhaben gehindert. Der Winkelschleifer wurde von der Polizei sichergestellt.