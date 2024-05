Wenn Nachwuchstalente zu Klassikern werden

Nach drei Wettbewerbstagen und einem spannenden Finalkonzert wurden am Sonntag die Preisträger gekührt. Sopranistin Chelsea Marilyn Zurflüh aus Schweiz-Seychellen durfte sich über den ersten Hauptpreis in der Höhe von 8000 Euro sowie den Sonderpreis der Beethoven Philharmonie (Konzertengagement im Wert von 1000 Euro) und die beste Lied- und Arieninterpretation (jeweils 1000 Euro) freuen. Weitere Hauptpreise gingen an Bariton Zacharias Galaviz-Guerra aus den USA und Sopranistin Annemarie Pfahler aus Deutschland.