Pucher-Areal: „Wünsche mir 2024 den Spatenstich“

Nach den Diskussionen um das Bauvorhaben am „Pucher-Areal“ in Mattersburg hat der Gemeinderat nun grünes Licht für den Teilbebauungsplan gegeben. Wie berichtet, hatte die Opposition bei der ersten Sitzung durch ihren Auszug einen Beschluss verhindert. Der zweiten Sitzung am Donnerstag blieben ÖVP, FPÖ und Grüne überhaupt fern, die Entscheidung wurde daher von der SPÖ allein getroffen.