Wiens Freizeitpädagogen keine „Kinder-Aufbewahrer“

„Unter noch schlechteren Arbeitsbedingungen kann ich mir nicht leisten, bis zur Pension in dem Beruf zu arbeiten“, meint auch Chantal Turel, Freizeitpädagogin im 6. Bezirk. Die Regierung solle „mit offenen Karten spielen und uns in die Pläne einbeziehen. Nur so kann eine gute Reform entstehen, die auch realistisch ist.“