Schmerzmittel: Wann nehmen Sie sie ein?

Schmerzen werden von jeder Person anders wahrgenommen. Während die einen bei Kopfschmerzen regelmäßig zu Aspirin und Co greifen müssen, verzichten andere sogar auf die Betäubung bei ihren Zahnbehandlungen. So oder so, manchmal geht es einfach nicht ohne eine Schmerztablette. Und nach Meinung einiger ist es ratsam, lieber zu früh als zu spät den Schmerz zu bekämpfen. Wie halten Sie es damit?