Sturm- und GAK-Anhänger behalten eigene Kurve

Die Aufregung war groß, als die „Krone“ in der Vorwoche den Vorschlag von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) enthüllte. Aus Sicherheitsgründen sollten sich die Anhänger von Sturm und GAK in Liebenau künftig eine Fankurve teilen. Ein Novum in Fußball-Europa und für die Fans von Schwarz und Rot schlicht nicht zu akzeptieren (wir haben berichtet).