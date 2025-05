Zwischen Titelkampf und Obmann-Suche

Dieses Vorhaben bekam beim Spiel in Vasoldsberg einen Dämpfer. Dabei ging es mit dem 1:0 durch Primig so gut los! Doch dann ließen Vasoldsbergs Stöckler und Gross jeweils einen Doppelpack folgen, zur Pause stand‘s gar 1:5! Am Ende durfte sich der Spitzenreiter über einen 2:6-Sieg freuen. „Wir haben die Tore schön herausgespielt und hätten sogar noch höher gewinnen können. Jetzt kommt das Finalspiel um den Titel im Derby gegen Hausmannstätten“, fasste Vasoldsbergs Co-Trainer Günter Gross zusammen, der diesmal Chefcoach Christian Binder aufgrund der Erstkommunion von dessen Tochter vertrat.