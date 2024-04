„Fitness-Philipp“ turnt auf anderem Sender weiter

„Fit mit den Stars“

Zum Auftakt um 9.10 Uhr auf ORF 2 liefert Conny Kreuter in „Fit mit den Stars“ Übungen zum Aktivieren, Mobilisieren, Kräftigen und Dehnen für alle Altersgruppen, hieß es in einer ORF-Aussendung. „Ich werde auch einige neue Übungen mitbringen, die super lustig sind oder Atemübungen zum Beispiel. Denn das Wichtigste ist immer der Spaß an der Bewegung und mit guter Energie in den Tag zu starten“, so die Profitänzerin und Sportwissenschafterin.