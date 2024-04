EU-Vergleich: Österreich beim Bahnfahren Nummer 2

Bahnfahren ist in Österreich sehr populär. Mit den 1444 je Einwohnerin und Einwohner gefahrenen Bahnkilometern im Jahr 2022 rangiert Österreich hauchdünn hinter Frankreich mit 1447 Bahnkilometern im EU-Vergleich auf Platz zwei, zeigt ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht. Europaweit ist es für Österreich Rang 3. Bahnland Nummer eins in Europa bleibt mit Abstand die Schweiz mit 2195 Bahnkilometern pro Kopf.