Ein „Schlampen“-Lied spaltet vor dem ESC Spanien

Geteilte Meinung zu „Zorra“

Das kam nicht nur beim Benidorm Song Festival gut an. Blitzschnell entwickelte sich „Zorra“ in Spanien zur neuen Hymne der LGBTIQ-Szene, läuft derzeit in allen Radiosendern und Clubs hoch und runter. „Wir haben es anscheinend geschafft, dem Wort Zorra eine neue Bedeutung zu geben, und diese Botschaft möchten wir nun nach Europa tragen“, sagt Sängerin María immer wieder in Interviews.