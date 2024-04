Erfolgreiche Fahndung: Ladendiebe festgenommen

Vier polnische Staatsbürger stehen im Verdacht, Freitagnachmittag (19. April) in Frohnleiten sowie Mittwochvormittag (24. 4.) in Graz, Gratkorn und Kapfenberg Ladendiebstähle in Drogeriemärkten begangen zu haben. Dafür reisten die Männer eigens mit dem Pkw für die jeweiligen Diebstähle an. Vor Ort betraten sie in jeweils unterschiedlichen Konstellationen das Geschäft und stahlen hochpreisige Parfums. Im Anschluss verließen sie dieses fluchtartig und stiegen in den abfahrbereiten Pkw, in dem der Fahrer bereits wartete.