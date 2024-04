Abicht holt Olympia-Quotenplatz in iQFoil-Klasse

„Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme!“

Dass ich jetzt so nah an meinem Traum dran bin, ist eine große Erleichterung. Ich bin unendlich glücklich“, sagte Abicht, die nun auf die Entscheidung des ÖOC warten muss, ob sie in Frankreich dabei sein darf. „Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, als erste Österreicherin in einem olympischen Windsurf-Bewerb an den Start gehen zu können.“