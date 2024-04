Linz verkürzt in AVL-Finale der Frauen auf 1:2

Nachdem die Oberösterreicherinnen die ersten beiden Duelle der „Best Of Five“-Serie 0:3 verloren hatten, siegten sie 3:1 (23,17,-13,19) und verhinderten zumindest vorerst den ersten Meistertitel des Cup- und Supercup-Siegers aus Innsbruck. Spiel 4 findet am Montag (20.20 Uhr) in Linz statt.