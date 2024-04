Klinik Gols orientiert sich am Vorbild Oberwart

Der Ausschuss ist dann nicht nur für das Gols-Projekt zuständig, sondern auch für die Nachnutzung der Klinik in Kittsee und für künftige Weiterentwicklungen in der Klinik Oberwart. An der Seite von Doskozil als Vorsitzenden sind die beiden Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker und Universitätsprofessor Dr. Gerald Goger.