Lehrling bei Unfall mit Nagelschussgerät verletzt

Auf dem Dach der alten Volksschule, die seit Jahren geschlossen ist, war ein 16-jähriger Lehrling aus Lienz am Montag gerade dabei, Holzbretter an der Sichtschalung anzubringen. „Dafür arbeitete er mit einem Nagelschussapparat und befestigte die Bretter mit 70er-Nägeln“, erklärt die Polizei. „Aus bisher unbekannter Ursache prallte ein geschossener Nagel zurück in Richtung des linken Auges des Lehrlings.“