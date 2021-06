Viele im Krankenstände im Waidhofner Rathaus

Druck auf Beamte will Stadtchef nicht kommentieren

Obwohl ein Viertel des Personals krank ist, laufe alles ganz normal weiter. „Wenn jemand krank ist oder sich verletzt, dann muss man das akzeptieren“, sagt Ramharter. Dass Rathaus-Mitarbeiter aber auch wegen enormen Drucks nun im Krankenstand sind, will er nicht kommentieren. Dabei gibt es etliche Beweise dafür, wie etwa den Brief an den Gemeinderat im Vorjahr - ein fünfseitiger Hilfeschrei der Rathaus-Spitzen.