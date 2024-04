Pauger kämpft auf goldenem Boden um Olympia-Chance

„Ich konnte auch in Australien noch nicht das zeigen, was ich momentan so draufhabe“, sagte Leon Pauger, nachdem er beim Sprint-Weltcup in Wollongong am Samstag auf Rang 21 gekommen war. Die Chance es besser zu machen, hat der 25-jährigen Bregenzer aber bereits am Sonntag, wenn in China der nächste Weltcup-Stopp wartet. Allerdings geht es für den Heeressportler morgen nicht in „irgendeine“ Stadt im Reich der Mitte, sondern in die Hauptstadt der Provinz Sichuan, die 20-Millionen-Metropole Chengdu. Eine Stadt, die sich für den Ländle-Sport im Jahr 2023 im wahrsten Sinne des Wortes als „goldener Boden“ erwiesen hatte. Und zwar gleich doppelt!