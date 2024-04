Ärzte ordinieren ab 2025 in „Container“-Zentrum

VP-Unterschriftenaktion als Anstoß

„20.000 Menschen in Pichling und Ebelsberg haben lange genug in einem, aus medizinischer Sicht, grob unterversorgtem Stadtteil gelebt. Die gesundheitliche Versorgung stand für diese Menschen de facto auf der Kippe. Geschuldet ist die Realisierung des Primärversorgungszentrums mit 2025 auf dem ehemaligen Kasernengelände in Ebelsberg vor allem auch dem konsequenten Einsatz der Linzer Volkspartei. Neben zahlreichen Gesprächen mit wichtigen Entscheidungsträgern in den letzten Wochen sei es vor allem der Petition ,Notruf aus dem Linzer Süden‘ mit rund 1.000 Unterschriften geschuldet, dass in die – über Jahre schleppend verlaufende - Debatte wieder neuer Schwung gekommen ist. Wir haben den Boden entsprechend aufbereitet, jetzt benötigt es noch einen letzten gemeinsamen Kraftakt, das so wichtige Projekt rasch umzusetzen“, erläutert Gemeinderätin Michaela Sommer, Klubobfrau der Linzer Volkspartei.