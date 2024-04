Thommy Ten & Amélie von Tass verzaubern Stadthalle

Hoch hinaus

Nach dem unglaublichen Erfolg von „Einfach zauberhaft“ und „Zweifach zauberhaft“ feiern die beiden Künstler mit dieser neuen Produktion das Finale ihrer furiosen Trilogie. In „Dreifach zauberhaft“ beschreiten Sie neue Wege, so geht es ab in luftige Höhen. Dafür wurde in ihrer zweiten Heimat Las Vegas fleißig trainiert. Unter den wachsamen Augen des Cirque du Soleil-Teams fehlt im dritten Teil der Trilogie auch die Akrobatik nicht.