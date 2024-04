Wels blüht auf! Mit Tagebuch in Austrias Startelf

„Ich war im letzten Schuljahr, und obwohl mir die Entscheidung schwerfiel, hatte ich sofort ein gutes Gefühl“, meint Wels. Der sich anfangs bei den Veilchen klarerweise in der zweiten Reihe anstellen musste, mit vier Treffern in 15 Partien bei Kooperationsklub Stripfing in der 2. Liga aber ablieferte. „Die Nacht war nicht cool“Bereits im Trainingscamp auf Malta lobte Austria-Trainer Michael Wimmer seine Entwicklung, im Frühjahr fasste Wels, der zuletzt bei zwei Siegen in der Qualigruppe zweimal in der Startelf stand und als „Sechser“ spielerisch überzeugte, bei Violett endlich Fuß.